TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Delincuencia Narcotráfico

13ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Adiós Pitbull! Gary Medel se despide de la selección chilena, tras 21 años

El emblemático “Pitbull” pone fin a su etapa en la selección chilena, alentando a las nuevas generaciones y cuestionando al DT que lo dejó fuera del equipo.

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 10:38

Gary Medel, jugador de la selección chilena de fútbol. Foto: Internet.
Chile.

Escuchar esta nota

Después de más de dos décadas defendiendo los colores de la selección chilena, Gary Medel confirmó su retiro definitivo de la Roja. El bicampeón de América se despide como uno de los referentes más emblemáticos de la Generación Dorada, recordado por su entrega, garra y liderazgo en la cancha.

Medel explicó que su decisión responde a la etapa final de su carrera internacional, marcada por la exclusión en el proceso dirigido por Ricardo Gareca.

“No. Cero chance (de volver). Es el turno de las nuevas generaciones“, señaló en conversación con La Tercera, dejando claro que ahora su foco estará únicamente en Universidad Católica.

El Pitbull aprovechó su despedida para enviar un mensaje a los futbolistas jóvenes, invitándolos a asumir responsabilidades y a mantener el espíritu competitivo que caracterizó su carrera. Asimismo, no dudó en criticar de manera sutil al entrenador que no le permitió tener un cierre en la cancha con la Roja, agregando un matiz polémico a su adiós.

Con su partida, Chile pierde a un referente que marcó época, dejando un legado de pasión y compromiso que será recordado por aficionados y compañeros por igual.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

Avatar la leyenda de aang

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:30

Blaze and the monster machine

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

Avatar la leyenda de aang

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD