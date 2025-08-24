¡Adiós Pitbull! Gary Medel se despide de la selección chilena, tras 21 años

Después de más de dos décadas defendiendo los colores de la selección chilena, Gary Medel confirmó su retiro definitivo de la Roja. El bicampeón de América se despide como uno de los referentes más emblemáticos de la Generación Dorada, recordado por su entrega, garra y liderazgo en la cancha.

Medel explicó que su decisión responde a la etapa final de su carrera internacional, marcada por la exclusión en el proceso dirigido por Ricardo Gareca.

“No. Cero chance (de volver). Es el turno de las nuevas generaciones“, señaló en conversación con La Tercera, dejando claro que ahora su foco estará únicamente en Universidad Católica.

El Pitbull aprovechó su despedida para enviar un mensaje a los futbolistas jóvenes, invitándolos a asumir responsabilidades y a mantener el espíritu competitivo que caracterizó su carrera. Asimismo, no dudó en criticar de manera sutil al entrenador que no le permitió tener un cierre en la cancha con la Roja, agregando un matiz polémico a su adiós.

Con su partida, Chile pierde a un referente que marcó época, dejando un legado de pasión y compromiso que será recordado por aficionados y compañeros por igual.

