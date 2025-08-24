TEMAS DE HOY:
Deportes

De la desesperación a la euforia: Rafinha rescata a Guabirá en el Gilberto Parada

Un solitario gol de Rafinha permitió a los azucareros sumar tres puntos valiosos frente a Nacional Potosí.

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 9:26

Rafinha celebrando su gol para los azucareros, con el cual vencieron 1-0 a Nacional Potosí. Foto: APG.
Montero, Santa Cruz.

Guabirá logró un ajustado triunfo por 1-0 sobre Nacional Potosí en el estadio Gilberto Parada, en duelo correspondiente a la décima octava fecha del Campeonato. El único tanto llegó a los 51 minutos gracias a Rafinha, que de cabeza convirtió tras un rebote de Denar Da Silva, sorprendiendo al arquero Pedro Galindo.

El conjunto de Montero había tenido un primer tiempo discreto, sin claridad en ataque, lo que generó impaciencia en la hinchada. Sin embargo, la efectividad apareció en el complemento y bastó para asegurar la victoria.

Con este resultado, los rojos alcanzaron 25 puntos y se ubicaron en la sexta posición, manteniéndose cerca de la zona de clasificación a torneos internacionales.

