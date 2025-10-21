La cantante colombiana Shakira enfrenta una demanda interpuesta el pasado 30 de marzo en la Corte de Miami por David Rashidian, un hombre que la acusa de haber cometido tres delitos: fraude, incumplimiento de contrato y explotación de una persona mayor.

Según el demandante, la artista habría firmado un acuerdo para publicar junto a él un libro de memorias y realizar 100 conciertos en una gira internacional. Rashidian asegura que entregó alrededor de 140.000 dólares para cubrir supuestos gastos relacionados con estancias en hoteles, tratamientos médicos de la madre de Shakira y viajes familiares.

El hombre afirma además que, durante un supuesto viaje a Cuba, la cantante le pidió 3.500 dólares adicionales para gastos de emergencia. Como prueba, presentó un billete de avión con el nombre de la artista, capturas de conversaciones en Facebook y hasta una fotografía de una licencia de conducir que, según él, pertenece a Shakira. Con estos documentos, busca demostrar que existió una relación empresarial y que fue víctima de un engaño deliberado, de acuerdo con el reporte de medios internacionales.

Rashidian exige la devolución de los 140.000 dólares por pérdidas financieras directas, además de 100 millones de dólares adicionales por daños y perjuicios, junto con los costes legales del proceso.

No obstante, fuentes cercanas a Shakira aseguran que la cantante está tranquila y confía plenamente en la justicia, ya que todo indica que tanto ella como el demandante habrían sido víctimas de una estafa.

Las primeras investigaciones apuntan a que alguien habría suplantado la identidad de la artista para engañar al hombre y firmar acuerdos en su nombre. Cabe recordar que todas las giras y presentaciones de Shakira son gestionadas por Live Nation, lo que refuerza la hipótesis de un fraude ajeno a la intérprete del éxito “Hips Don’t Lie”.

