El ciclismo español atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte del joven Iván Mélendez Luque, de 17 años, quien perdió la vida este sábado durante la IX Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero. El corredor del Tenerife Cabberty U19 Team se vio involucrado en una caída masiva cuando la carrera transitaba por la carretera N-234, en la zona de El Amogable, en Soria.

Ante el trágico desenlace, la organización decidió suspender todas las actividades previstas para la jornada y transmitió sus condolencias a la familia, compañeros y allegados del ciclista malagueño. Además, se anunció que este domingo se realizará un homenaje en su memoria en la Plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero, a partir de las 10:30 horas, al que se ha invitado a participar a toda la comunidad.

Las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. Entre ellas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó públicamente su pesar y envió un mensaje de apoyo a los familiares y al mundo del ciclismo español.

