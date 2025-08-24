Viceministro Mamani: emisarios de narco ingresan, pero no operan cárteles en Bolivia

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, rechazó las observaciones de analistas y expertos en seguridad sobre la presunta presencia de cárteles internacionales en Bolivia.

En contacto con la Red Uno, Mamani aseguró que en el país no operan mafias ni organizaciones criminales extranjeras, sino clanes familiares dedicados al narcotráfico.

Respaldado en el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la autoridad afirmó que “si queremos vertir algún criterio u opinión relacionado al narcotráfico, debe ser basado en evidencia científica”.

Mamani también desestimó que los recientes casos de asesinatos y secuestros estén directamente relacionados con el narcotráfico, atribuyéndolos a otros delitos.

“Los antecedentes demuestran que los hechos de asesinato y secuestro no necesariamente se registran por temas de narcotráfico. Por ejemplo, ciudadanos brasileños que cometen delitos en su país ingresan a nuestro territorio nacional y, una vez que descubren que están aquí, envían sicarios para que los asesinen en Bolivia”, explicó.

El viceministro enfatizó que las operaciones de lucha contra el narcotráfico han sido efectivas bajo su gestión.

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) es una institución altamente preparada y calificada que realiza operativos en todo el territorio nacional. Los datos estadísticos y resultados demuestran que somos la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico”, aseguró.

