Fiscalía investiga vínculo narco en doble asesinato en Santa Cruz

En un avance importante dentro de la investigación por el asesinato de dos personas ocurrido recientemente en la zona de la avenida Banzer, la Policía ha logrado dar con el vehículo presuntamente utilizado por los sicarios. Además, se ha hallado un arma de fuego que podría coincidir con los proyectiles que impactaron a las víctimas.

“Se ha podido dar con el vehículo motorizado en el cual habrían participado del hecho de asesinato... Se ha encontrado un arma de fuego que posiblemente coincide con los proyectiles que han sido impactados en las víctimas”, informó el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, en conferencia de prensa.

La Fiscalía General del Estado no descarta que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, una hipótesis que toma fuerza debido al modus operandi, similar a otros casos registrados en el departamento en las últimas semanas.

“Tenemos que ir cerrando todas las hipótesis, ¿no? Pero entre una de las principales está el tema de un posible ajuste de cuenta por hechos de narcotráfico... Es el mismo modus operandi que se ha venido viendo en anteriores hechos”, afirmó Mariaca.

