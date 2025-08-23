Ch’utillos en Potosí: tras colapso de gradería determinan el cambio de ruta

Una jornada destinada a ser símbolo de fe, alegría y tradición se tiñó de incertidumbre y temor cuando una gradería colapsó en plena avenida Sevilla durante el desfile de danzarines de la festividad de Ch’utillos en Potosí. El incidente dejó al menos 22 personas heridas —entre ellas, adolescentes y jóvenes— y dos de ellas permanecen en estado grave pero estables, según confirmaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió la noche del viernes, mientras se desarrollaba una presentación de la danza de los tinkus. En cuestión de segundos, una estructura de cinco módulos se vino abajo, generando escenas de pánico. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la magnitud del desastre y el caos que se desató entre los asistentes. Sin embargo, la rápida reacción de los danzarines y el público ayudó a evitar una tragedia mayor.

Frente a esta situación, la organización del evento convocó de forma urgente a una asamblea extraordinaria este sábado a las 7:00 de la mañana con todas las fraternidades participantes.

Tras la reunión, los organizadores brindaron una declaración clave: “Gracias a toda la población por nos encontramos. Hemos concluido una asamblea extraordinaria convocada para las 7:00 de la mañana con todas las fraternidades y en conjunto se ha tomado la siguiente decisión y queremos convocar a todos los ex hermanos. La decisión unánime, que ha sido grabada también por la prensa, ha sido llevar adelante el día de hoy la jornada de promesa a nuestro apóstol San Bartolomé”, indicaron miembros de la organización.

No obstante, se anunció una modificación importante en el recorrido: “Se va a tomar una avenida paralela a la avenida Sevilla. Esta calle la estamos tomando porque no existen las garantías suficientes de poder pasar por la avenida Sevilla, no solamente en esta jornada de peregrinación y de promesa que se va a llevar adelante hoy con más de 57 fraternidades y más de 40 mil fraternos”, añadieron.

La determinación fue adoptada tras una evaluación de seguridad, ante el temor de un nuevo colapso estructural. “Peritos y los encargados de la investigación, a la cabeza del fiscal departamental, dirán qué es lo que ha pasado realmente con la gradería. Es algo ajeno a la organización”, afirmaron con firmeza los organizadores.

La festividad de Ch’utillos, que tradicionalmente convoca a miles de danzarines y visitantes, se ha visto sacudida por este hecho inesperado. A pesar del incidente, la fe y la promesa a San Bartolomé se mantendrán firmes, pero con la prioridad puesta en salvaguardar la integridad de los participantes y el público.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del colapso y establecer responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play