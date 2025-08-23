¡Colapsó gradería! Esta es la lista de heridos durante la entrada de Ch’utillos en Potosí

Una tragedia ensombreció la tradicional festividad de Ch’utillos la noche del viernes en Potosí, cuando una gradería instalada en la avenida Sevilla colapsó de forma repentina en pleno desfile folclórico. El incidente dejó al menos 22 personas heridas, entre ellas varios adolescentes y jóvenes, dos de los cuales se encuentran en estado grave.

El accidente ocurrió mientras un grupo de danzarines de tinkus realizaba su presentación. Según videos que circulan en redes sociales, el desplome se dio en cuestión de segundos, provocando una estampida de personas, gritos de auxilio y escenas de desesperación. La rápida reacción de los propios bailarines y del público evitó una tragedia mayor.

Entre los heridos se encuentran:

Hospital Daniel Bracamonte:

Daira Quispe Avisa (20) – Esguince de rodilla izquierda. Dada de alta.

Carla Lorena Huallpa (21) – En observación.

Joel André Aguilar Leandro (22) – Contusión en muslo derecho.

Miguel Aguilar Condo (40) – Politraumatismo, trauma lumbar, posible fractura pélvica.

Leandro Jancko (62) – Contusión torácica y politraumatismo.

Hospital Obrero N°5:

6. Saber Choque Cárdenas – Trauma en tobillo derecho.

7. Germán Chirinos Mamani (68) – Fractura de fémur derecho.

Seguro Social de Caminos:

8. Yhay Choque Acarapi (20) – Fractura expuesta en pie derecho.

9. Eva Cruz Quispe (20) – En valoración médica.

10. Mayra C. Castro Salinas (23) – Fractura en pie izquierdo.

11. Valentina Cartagena Ortiz (14) – Luxación en pie derecho.

12. Milder Rodrigo Apaza (23) – Contusión en tibia.

13. Yaneth Martínez Julian (17) – Policontusión en pierna derecha.

14. Alizon Celina Cárdenas (14) – Contusión en pierna derecha.

Seguro Universitario Potosí:

15. Viviana Aurelio Oruro Huanca – Trauma en columna.

16. Carolina Abigail Choque – Policontusión (ambulatorio).

17. Maribel Paredes Dávila – Policontusión (ambulatorio).

18. Nicole Aguilar Villca – Trauma en columna.

19. Jhesica Judith Villanueva – Rechazó internación.

20. Alejandro Gómez Calla – Policontusión (ambulatorio).

21. Kevin Ariel Vásquez – Policontusión (ambulatorio).

22. Jenny Flores Fuentes – Policontusión (ambulatorio).

La médico de guardia del Hospital Daniel Bracamonte, quien atendió a los primeros heridos, confirmó que “todos los pacientes se encuentran estables y conscientes”, aunque dos requieren estudios adicionales para descartar lesiones internas.

La red de emergencias movilizó seis ambulancias desde los hospitales Bracamonte, San Cristóbal, San Roque, Calcuta y Bomberos para el traslado de los pacientes.

La festividad fue suspendida inmediatamente. El alcalde Waldo Porcel Soruco convocó a una reunión de emergencia del Comité Interinstitucional para evaluar la continuidad del evento y revisar las condiciones de seguridad.

Por su parte, el comandante de la Policía, Cnl. Fernando Barrientos, indicó que el colapso ocurrió “por una falla estructural cuando el peso del público superó el límite de la gradería”.

