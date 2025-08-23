Consternación en Oruro: mujer de 65 años muere tras caer de una azotea

Oruro vivió un hecho trágico este sábado, cuando una mujer de aproximadamente 65 años perdió la vida tras caer desde la azotea del edificio donde residía junto a sus hijos, en pleno centro del departamento.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) y el Ministerio Público se constituyeron de inmediato en el lugar para realizar los primeros actuados investigativos.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer habría tomado la drástica decisión de lanzarse desde la azotea, aunque la investigación continúa para esclarecer el caso.

“Se ha logrado establecer que esta persona se habría lanzado de la terraza para caer en este sector de la calle, perdiendo la vida de manera instantánea. Sus familiares refirieron que en mayo pasado fue sometida a una intervención quirúrgica y desde entonces sufría problemas psicológicos, insomnio y cambios notorios en su salud mental. Pese a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico, su cuadro no mejoró”, informó el fiscal de materia, Luis Fernando Antezana.

VIDEO: Mujer de 65 años se cayó desde una azotea y falleció en Oruro. Foto: Red Uno

El Ministerio Público activó el protocolo de las 72 horas y el IITCUP realizó el procesamiento de la escena. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso.

Las autoridades recordaron la importancia de buscar ayuda profesional ante cualquier signo de depresión o trastorno emocional, ya que la salud mental es fundamental para prevenir tragedias como esta.

