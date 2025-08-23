TEMAS DE HOY:
Policial

Caen brasileños con nexos al narcotráfico y posibles vínculos con el PCC

La presencia de estas personas armadas y con antecedentes penales graves genera preocupación.

Ligia Portillo

23/08/2025 13:46

Cae una pareja de brasileños con nexos al narcotráfico y posibles vínculos con el PCC. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Dos ciudadanos brasileños fueron aprehendidos en las últimas horas en Santa Cruz en un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en posesión de armas de grueso calibre, incluyendo una pistola 9 mm, un revólver calibre 38 y una réplica de fusil AR-15. Ambos individuos cuentan con antecedentes penales en su país de origen, entre ellos narcotráfico, asesinato, secuestro y estafa agravada.

El director de la Felcn informó que uno de los detenidos tiene una condena pendiente de 23 años en Brasil y que, tras la captura, se confirmó su identidad a través de coordinación con las autoridades del país vecino. Además, se investiga si ambos aprehendidos tendrían vínculos con el temido grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC), aunque aún se espera una confirmación oficial desde Brasil.

“Estamos realizando operativos permanentes para garantizar la seguridad de la población. Este tipo de accionar no será aislado; vamos a continuar con intervenciones constantes en toda la ciudad”, aseguró el jefe de la Felcn.

La presencia de estas personas armadas y con antecedentes penales graves genera preocupación sobre el grado de penetración del crimen organizado internacional en Bolivia. Desde la Felcn se pidió el apoyo de la ciudadanía para colaborar con información y no interferir con el trabajo de los efectivos antidroga, quienes están debidamente identificados durante sus operativos.

El caso está en investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades brasileñas brinden mayores detalles sobre los antecedentes y posibles nexos criminales de los detenidos.

 

 

