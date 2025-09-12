“Nunca lo he visto en mi vida”: Mujer sindicada de casarse con líder del PCC rompió el silencio

La mujer aprehendida en la localidad de San Rafael, departamento de Santa Cruz, por presuntamente estar vinculada al brasileño Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias “Mijão, uno de los líderes del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC) rompió el silencio luego de ser liberada y aseguró que jamás conoció al ciudadano brasileño.

“Yo nunca me casé, no se de donde sacaron esa mentira, que estoy casada con el líder de PCC, en mi vida lo he visto. Vivo en un pueblo, nunca nos hemos movido de ahí. No conozco a ese señor, nunca lo he visto, usaron mi documento para casarme con él; ya se aclaró y estoy libre. No tengo ninguna información sobre ese señor no lo conozco de amigo, ni de pareja; nunca me he casado”, afirmó Ana L.F., al salir de la Felcc.

Luego de ser arrestada, la mujer fue liberada al no encontrarle vínculos con el líder del PCC y aseguró que es soltera y fue en las celdas de la Felcc que se enteró que su nombre fue usado para armar un matrimonio ficticio.

“Cuando fueron a San Rafael, me trajeron a la Felcc y no me comunicaron que yo estaba casada con ese señor y cuando llegue aquí, fue cuando me dijeron que yo estaba casada y hasta divorciada y yo no sabia nada de eso”, afirmó extrañada por lo que tuvo que pasar.

Entre tanto, su defensa indicó que acudirán las veces que sea necesario y piden a las autoridades que se esclarezca el caso.

“Ella fue citada como testigo, pero nos hemos quedado varias horas con el fin de colaborar y solicitar certificados que verifiquen este delito, pero no pudo ser demostrado. Ella no tiene ningún grado de participación. Esto recién está iniciando y vamos apersonarnos como parte denunciante para averiguar quién o qué institución facilito este supuesto matrimonio”, afirmó la defensa de Ana L.F.

