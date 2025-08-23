¿Hasta cuándo se quedará el frío en Bolivia? Esto dice el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que el frente frío que ingresó al país la madrugada de este sábado se quedará hasta el lunes 25 de agosto.

Durante estos tres días, las temperaturas caerán de forma brusca, registrando entre 6°C y 12°C por debajo de los promedios habituales en las regiones afectadas.

Los departamentos más impactados serán Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, parte de La Paz, Beni y Pando.

En Santa Cruz, el frente frío se hizo sentir desde la mañana del sábado con lluvias y vientos fuertes. Para este domingo, se prevé una temperatura máxima de apenas 16°C, mientras que el lunes oscilará entre una mínima de 10°C y una máxima de 14°C. Las condiciones climáticas comenzarían a mejorar desde el miércoles.

En los valles cruceños se prevén heladas nocturnas, porl o que, se recomienda tomar precauciones ante posibles daños en cultivos y riesgos para la salud.

Senamhi también advirtió que el fenómeno estará acompañado de lluvias nocturnas en distintas regiones, además de temperaturas mínimas cercanas a los 5°C en el occidente. Estas condiciones podrían intensificar las heladas, especialmente en áreas agrícolas.

