¡Tome nota! Hay alerta por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en estos tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por vientos entre 70 y 90 kilómetros por hora que afectarán diferentes provincias de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca a partir de este sábado 23 de agosto hasta la tarde del lunes 25.

“Se pronostican vientos moderados, temporalmente fuertes, de dirección sur sudeste”, informó el Senamhi.

Departamentos bajo alerta

Santa Cruz: se prevén ráfagas de 60 a 90 km/h en las provincias Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, noroeste de Cordillera, Chiquitos y el sudeste de Guarayos.

Tarija: vientos entre 40 y 70 km/h en la provincia de Gran Chaco.

Chuquisaca: la alerta alcanza la provincia Luis Calvo.

Recomendaciones a la población

Durante la vigencia de la alerta, las autoridades recomiendan:

No estacionar vehículos ni permanecer bajo árboles, postes, letreros o estructuras frágiles.

Evitar actividades al aire libre que puedan poner en riesgo la seguridad.

No realizar chaqueos ni quemas, ya que las ráfagas podrían descontrolar el fuego y provocar incendios forestales.

Mira la programación en Red Uno Play