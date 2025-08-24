El récord no tapa la herida: Cristiano perdió otra final en Arabia

Cristiano Ronaldo escribió una nueva página en su carrera al alcanzar una cifra inédita: se convirtió en el único jugador que logró superar los 100 goles con cuatro clubes diferentes. El portugués alcanzó esa marca vistiendo la camiseta de Al Nassr, tras haberlo hecho antes con Real Madrid, Manchester United y Juventus.

Sin embargo, la alegría individual contrastó con el desenlace colectivo. Al Nassr cayó en la final de la Supercopa de Arabia Saudita frente a Al Ahli. El partido, disputado ante 40 mil espectadores en Hong Kong, terminó 2-2 en los 90 minutos y se definió desde los doce pasos con un 5-3 a favor del conjunto verde.

Ronaldo abrió la cuenta con un penal a los 41 minutos, y más tarde Brozovic volvió a adelantar a los amarillos en la recta final. Pero Al Ahli respondió con goles de Kessie e Ibañez, forzando los penales. Allí, el rival fue infalible con sus cinco disparos, mientras que Al Nassr falló uno decisivo.

La derrota prolonga la sequía del astro portugués en Medio Oriente, donde desde su llegada en 2022 aún no consiguió levantar un trofeo, pese a haber disputado varias finales.

