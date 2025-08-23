TEMAS DE HOY:
La pelota viajó como un misil directo al ángulo: Golazo de Di María en Argentina

Un tiro libre de Ángel Di María rompió el cero y le dio el triunfo a Rosario Central sobre Newell’s. 

Martin Suarez Vargas

23/08/2025 19:51

Ángel Di María, futbolista de Rosario Central. Foto: Internet.
Argentina.

Rosario Central encontró la diferencia en el clásico frente a Newell’s gracias a la calidad de Ángel Di María. Cuando todo indicaba que el empate estaba sellado, el delantero apareció con un zurdazo magistral desde la pelota parada que dejó sin reacción al arquero rival y anotó el 1-0 definitivo del partido.

Con esta conquista, “Fideo” sumó su tercer gol desde su regreso al conjunto canalla, aunque el primero frente a la Lepra en un partido de máxima rivalidad. Los anteriores habían llegado desde los doce pasos, pero esta vez su pegada lo convirtió en protagonista de un momento histórico.

El tanto, que quedó grabado en la memoria de los hinchas, fue suficiente para sellar una victoria que refuerza el vínculo entre Di María y los fanáticos auriazules, quienes celebraron a lo grande su primer grito en un clásico rosarino. Rosario Central derrotó 1-0 a Newell's y se adueñó del clásico rosarino.

