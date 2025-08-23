TEMAS DE HOY:
El Barça remontó de visitante ante el Levante, y usted lo vivió por Red Uno

El conjunto azulgrana pasó de un 2-0 adverso en el descanso a un triunfo 2-3 en el complemento, reafirmando su condición de líder en LaLiga. 

Martin Suarez Vargas

23/08/2025 18:06

Foto: Redes sociales del Barcelona.
España.

El Barcelona protagonizó una de esas noches que quedan grabadas en la memoria de los hinchas. Luego de una primera parte en la que el Levante sorprendió con dos goles y dejó contra las cuerdas al equipo visitante, la reacción culé llegó tras el descanso con un fútbol arrollador que transformó la derrota en victoria por 2-3.

La remontada se consumó gracias a la precisión de Pedri, el oportunismo de Ferran y un autogol de Elgezabal en tiempo de adición, que terminó sellando la hazaña. El resultado no solo significa tres puntos más, sino también una demostración de carácter que sostiene a los azulgranas en lo más alto de la clasificación.

El técnico Hansi Flick mantuvo casi intacta la base que debutó en la liga, salvo por la ausencia de Frenkie de Jong, reemplazado por Marc Casadó, y la apuesta por Rashford como titular en la banda izquierda. Con esos ajustes, el equipo encontró en la segunda parte la fórmula para cambiar el rumbo del encuentro y salir del Ciutat de València con una victoria de gran valor emocional y deportivo.

El partido como se vino anunciando durante toda la semana fue transmitido por la señal abierta de la Red Uno de Bolivia.

