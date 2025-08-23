La tarde de este sábado estuvo marcada por un hecho trágico en el torneo Don Pedro en Cepellini en el país vecino de Argentina. Un jugador de 58 años, integrante del equipo Gimnasio Crear en la categoría +58, perdió la vida tras descompensarse durante el entretiempo de un partido en el predio La Finca, en Cipolletti.

El futbolista fue asistido de inmediato en el lugar y trasladado al hospital local tras presentar un accidente cerebrovascular, según informaron desde la organización. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir. La fecha del torneo fue suspendida tras el suceso.

Desde la organización, Pablo, uno de los responsables del torneo, explicó que un médico que estaba jugando en un complejo cercano intervino rápidamente, brindando las primeras asistencias mientras se coordinaba el traslado. Aclaró que en cada predio hay ambulancia con chofer y enfermero, pero no siempre con médico presente, por lo que se solicitó apoyo adicional al Siarme para completar la atención.

Sobre los controles médicos, los organizadores indicaron que se sugiere a los participantes realizar chequeos y presentar documentación correspondiente, aunque no se trata de un requisito obligatorio.

El incidente ha generado dolor en la comunidad local y cuestionamientos sobre la atención médica disponible en los predios deportivos, mientras familiares y amigos del jugador lamentan su pérdida.

