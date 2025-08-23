TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Santa Cruz Doble asesinato

14ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Momento de horror en el fútbol: jugador sufre fatal descompensación y pierde la vida

Un futbolista sufrió un accidente cerebrovascular en pleno partido y terminó perdiendo la vida.

Martin Suarez Vargas

23/08/2025 18:54

Foto: Internet.

Escuchar esta nota

La tarde de este sábado estuvo marcada por un hecho trágico en el torneo Don Pedro en Cepellini en el país vecino de Argentina. Un jugador de 58 años, integrante del equipo Gimnasio Crear en la categoría +58, perdió la vida tras descompensarse durante el entretiempo de un partido en el predio La Finca, en Cipolletti.

El futbolista fue asistido de inmediato en el lugar y trasladado al hospital local tras presentar un accidente cerebrovascular, según informaron desde la organización. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir. La fecha del torneo fue suspendida tras el suceso.

Desde la organización, Pablo, uno de los responsables del torneo, explicó que un médico que estaba jugando en un complejo cercano intervino rápidamente, brindando las primeras asistencias mientras se coordinaba el traslado. Aclaró que en cada predio hay ambulancia con chofer y enfermero, pero no siempre con médico presente, por lo que se solicitó apoyo adicional al Siarme para completar la atención.

Sobre los controles médicos, los organizadores indicaron que se sugiere a los participantes realizar chequeos y presentar documentación correspondiente, aunque no se trata de un requisito obligatorio.

El incidente ha generado dolor en la comunidad local y cuestionamientos sobre la atención médica disponible en los predios deportivos, mientras familiares y amigos del jugador lamentan su pérdida.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

04:57

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD