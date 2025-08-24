Vuelos suspendidos por un niño travieso que dijo “bomba”

La tarde del jueves, el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco vivió momentos de tensión cuando un niño de tres años provocó una falsa alarma de bomba en un avión que cubría la ruta Cusco-Lima. El incidente obligó a que la aeronave fuera trasladada a un área de seguridad y activó la intervención de la Unidad de Desactivación de Explosivos y otras divisiones policiales.

Tras una revisión completa de la cabina y la bodega, los especialistas confirmaron que no existía amenaza alguna, permitiendo que las operaciones del aeropuerto se normalizaran. Las autoridades indicaron que se investigará la conducta del menor y de sus padres, debido a que el aviso pudo generar situaciones de riesgo entre los pasajeros.

El jefe de la Región Policial Cusco, general Julio Becerra, destacó la preparación del personal ante este tipo de contingencias y la importancia de que los padres orienten a sus hijos para evitar este tipo de incidentes. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) emitió un comunicado calificando el hecho como “falsa alarma” y reiteró que las operaciones en el aeropuerto continúan con normalidad.

