Internacional

Antinarcóticos incautan avioneta con matrícula boliviana en Paraguay

Un ciudadano boliviano y tres paraguayos fueron detenidos. La investigación apunta a un posible uso ilícito, y la avioneta será sometida a peritaje.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/08/2025 19:05

Foto: ABC Paraguay
Paraguay

Una avioneta con matrícula boliviana fue incautada por Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional de Paraguay durante un operativo realizado en la colonia Kururuó, en el departamento de San Pedro.

La intervención derivó en la captura de un ciudadano boliviano de 25 años, identificado como el piloto de la aeronave, y la detención de tres paraguayos de 24, 27 y 29 años.

Según informaron las autoridades, el operativo contó con la participación de una fiscal del Ministerio Público paraguayo y permitió también el decomiso de dos camionetas, una motocicleta y tres teléfonos celulares, presuntamente vinculados a actividades ilícitas.

Foto: ABC Paraguay

De acuerdo con el diario ABC Color, la operación fue activada tras una denuncia de pobladores de la zona rural de Santaní, quienes alertaron sobre el aterrizaje de dos avionetas en una pista clandestina. Solo una de ellas habría logrado despegar nuevamente, mientras que la otra quedó en tierra, lo que facilitó su incautación.

Las primeras investigaciones apuntan a una posible operación de narcotráfico internacional. La aeronave será sometida a un peritaje de microaspirado el lunes 25 de agosto, con el fin de detectar posibles rastros de droga en su interior, según reportes oficiales.

