Emine Erdogan pide a Melania Trump interceder por los niños de Gaza como hizo con Ucrania

Emine Erdogan, primera dama de Turquía, escribió el sábado una carta dirigida a Melania Trump para solicitarle que interceda ante Israel en favor de los niños de Gaza, replicando el gesto que tuvo recientemente por los menores ucranianos.

En la misiva, Erdogan pidió que la exprimera dama de Estados Unidos escribiera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apelando a la compasión. “Confío en que la importante sensibilidad que mostró por los 648 niños ucranianos que perdieron la vida en la guerra se extienda también a Gaza", señaló, citando datos del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera confiables.

Según esa fuente, más de 62.000 civiles, incluidos 18.000 niños, habrían muerto en Gaza en los últimos dos años de conflicto.

Melania Trump entregó carta a Putin por Ucrania

La solicitud de Emine Erdogan hace referencia a una carta escrita por Melania Trump al presidente ruso, Vladimir Putin, que fue entregada durante la reciente visita del mandatario ruso a Alaska, donde fue recibido por Donald Trump. El mensaje fue descrito como un gesto humanitario hacia los niños ucranianos afectados por la guerra.

“Como madre, como mujer y como ser humano, comparto profundamente los sentimientos expresados en su carta, y espero que usted dé la misma esperanza a los niños de Gaza", escribió Erdogan.

ONU declara hambruna en Gaza

El llamado se produce en medio de una nueva alerta humanitaria. El viernes, Naciones Unidas declaró oficialmente un estado de hambruna en Gaza, agravando la crisis. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó esa declaración como una “mentira descarada”.

