TEMAS DE HOY:
Convite de Ch’utillos Secuestro en La Paz Luis Fernando Camacho

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Un hombre abatió a un oso negro dentro de su vivienda tras confundirlo con un ladrón

Un video muestra el dramático instante en que el hombre usa un rifle y una linterna para enfrentar lo que creía era un ladrón.

Milen Saavedra

22/08/2025 22:43

Hombre abate a un oso negro en su casa tras confundirlo con un ladrón. Imagen referencial.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Un hombre en Estados Unidos vivió un momento de terror que terminó en tragedia, luego de que abatiera a un oso negro en el interior de su casa, pensando que se trataba de un intruso. El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda, muestra el dramático instante en que el hombre usa un rifle y una linterna para enfrentar lo que creía era un ladrón.

El video, que se ha difundido en redes sociales, muestra al hombre bajando por las escaleras en la oscuridad, con una linterna acoplada a su rifle. Al llegar a la cocina, dispara directamente a una figura que se mueve en la penumbra. Inmediatamente, se ve que el "intruso" no era un ladrón, sino un oso negro que había entrado a la propiedad. El hombre continuó disparando al animal hasta que dejó de moverse.

El incidente ha generado un debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos y la reacción de los ciudadanos ante lo que perciben como una amenaza, resaltando los peligros que pueden surgir de la combinación de la autodefensa y la vida silvestre.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:40

Debate presidencial del tse

23:30

Que no me pierda

00:00

Que no me pierda

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD