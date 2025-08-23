Un hombre en Estados Unidos vivió un momento de terror que terminó en tragedia, luego de que abatiera a un oso negro en el interior de su casa, pensando que se trataba de un intruso. El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda, muestra el dramático instante en que el hombre usa un rifle y una linterna para enfrentar lo que creía era un ladrón.

El video, que se ha difundido en redes sociales, muestra al hombre bajando por las escaleras en la oscuridad, con una linterna acoplada a su rifle. Al llegar a la cocina, dispara directamente a una figura que se mueve en la penumbra. Inmediatamente, se ve que el "intruso" no era un ladrón, sino un oso negro que había entrado a la propiedad. El hombre continuó disparando al animal hasta que dejó de moverse.

El incidente ha generado un debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos y la reacción de los ciudadanos ante lo que perciben como una amenaza, resaltando los peligros que pueden surgir de la combinación de la autodefensa y la vida silvestre.

