Dolor y luto en el cine: asistente de dirección se desploma y pierde la vida en pleno rodaje

El mundo audiovisual está de luto tras la repentina muerte de Diego Borella, asistente de dirección que trabajaba en una reconocida serie internacional. El hecho ocurrió el 21 de agosto en el Hotel Danieli de Venecia, cuando se filmaba una de las escenas finales del día.

Borella se desplomó de manera súbita y, aunque el personal médico trató de reanimarlo, no lograron salvarle la vida. Según reportes médicos citados por la prensa italiana, el cineasta habría sufrido un infarto fulminante.

La productora responsable del proyecto lamentó profundamente la pérdida y envió sus condolencias a la familia del director asistente. Tras la tragedia, las grabaciones fueron suspendidas, reanudándose recién el 23 de agosto.

Nacido en Venecia en 1978, Borella se formó en Roma, Nueva York y Londres. Además de su carrera en cine y televisión, cultivó su faceta literaria con la escritura de poemas, cuentos de hadas e historias infantiles. Su amigo Mattia Berto lo recordó como un hombre elegante, talentoso y de gran sentido del humor, cuya partida dejó una profunda tristeza entre quienes lo conocieron.

