Un video fue publicado en redes sociales y masivamente comentado, donde se observa una reunión familiar, por el acto de graduación de un joven soldado, en la provincia Pujilí, Cotopaxi de Ecuador.

En el video se observa al joven soldado dedicar unas palabras con profunda gratitud a su madre y entre lágrimas le agradeció por el esfuerzo constante y su apoyo incondicional, tanto en sus estudios como en su cuidado.

“Mamá tu único hijo creció, no sabes como luché, ahora te digo mami puedes descansar en paz, porque ahora yo seré quién te cuidará”, manifestó en medio de lágrimas el joven soldado.

El joven destacó la labor de su madre, y su esfuerzo en su formación profesional. El momento conmovió a los invitados, ya que detrás de cada logro hay historias de dedicación y afecto que merecen ser valoradas.

El video tiene miles de reproducciones y generó masivos comentarios, sobre el esfuerzo y la labor que hacen las madres por sus hijos y la importancia de que ellos puedan valorarlo.

Mira la programación en Red Uno Play