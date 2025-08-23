“El crimen organizado se está desbordando y hay que frenarlo como sea”, alerta exministro Jorge Pérez

El exministro de Gobierno Jorge Pérez advirtió este viernes que Bolivia atraviesa una situación de desborde del crimen organizado, especialmente en regiones como Santa Cruz, donde se han registrado recientes hechos de violencia.

“Nos está desbordando el crimen organizado y tenemos que pararlo como sea”, afirmó Pérez, al proponer una respuesta urgente y coordinada entre distintas instancias del Estado.

El exministro considera que estos casos no deben tratarse con métodos investigativos convencionales, sino a través de equipos especiales integrados por personal altamente capacitado, muchos de ellos formados en el extranjero.

“Tenemos el personal; lo que se trata es de armar rápidamente la estrategia para parar esto”, añadió.

Pérez subrayó que estos delitos afectan la seguridad del Estado y, por tanto, deben ser liderados desde el Ministerio de Gobierno.

Sugirió que tanto el ministro del área como el viceministro del Régimen Interior y Policía deben asumir un rol de coordinación y dirección en las acciones contra el crimen organizado.

Mira la programación en Red Uno Play