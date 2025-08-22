TEMAS DE HOY:
El mañanero

¿Sueño o realidad?: ¡La visión tecnológica de “Tutinis, El Adivinis” para Bolivia!

Jorge Tuto Quiroga sorprendió a la audiencia en El Mañanero al plantear cómo modernizar Bolivia con un solo botón. ¿Quieres descubrir cómo lo imagina?

Charles Muñoz Flores

22/08/2025 12:30

El candidato Jorge Tuto Quiroga. FOTO: El Mañanero. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En una participación inesperada en la sección de humor en el programa El Mañanero, el candidato Jorge Tuto Quiroga asumió el papel de “Tutinis, El Adivinis”, haciendo predicciones sobre el futuro de Bolivia en caso de ganar las elecciones.

“Bolivia va a ser tecnológica y digital, nunca más retrasada ni analógica”, aseguró Quiroga, prometiendo transformar el país en un modelo de digitalización gubernamental. Entre sus propuestas, mencionó que todos los trámites oficiales —como certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio, bautizo o propiedad de vehículos— se podrán realizar desde el celular, sin colas ni extorsiones.

Además, hizo alusión a la criptominería y a la modernización de espacios simbólicos: “Estos 20 años que terminan, ¿cuál era su símbolo? No era una bola de cristal, no era un reloj digital, en la Plaza Murillo un reloj analógico que iba para atrás como los del MAS… ahora nosotros vamos para adelante”.

Quiroga también destacó la labor de su candidato a vicepresidente, Juan Pablo Velasco, asegurando que la tecnología permitirá simplificar procesos con solo “apretar un botón”.

 

