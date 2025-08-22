¿Qué pasará con los bonos? Tutinis, El Adivinis responde

En El Mañanero, el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga se sumó a una sección de humor, asumiendo el rol de adivino, como "Tutinis, El Adivinis". En un tono serio pero siguiendo la dinámica, Quiroga ofreció sus “predicciones” sobre el futuro de los bonos en Bolivia tras la segunda vuelta electoral.

Predicciones sobre el futuro de los bonos

Al ser consultado sobre qué pasaría si la fórmula del PDC, Rodrigo Paz y Edman Lara, ganara las elecciones, Tuto Quiroga respondió con cautela. "Veo el futuro y no puedo adivinar esto porque una cosa dice Rodrigo y otra cosa dice su compañero de fórmula. No sé cuál de estos dos caminos", afirmó, señalando las aparentes discrepancias entre los candidatos.

En cambio, al ser cuestionado sobre su propia victoria, aseguró que los bonos no solo se mantendrían, sino que también se fortalecerían. "Se preserva el poder adquisitivo y se incrementan con responsabilidad", declaró.

Quiroga aprovechó la ocasión para recordar su historial con este tipo de políticas. "Cuando propuse los bonos, los adversarios me dijeron 'prebendalista, asistencialista' porque los bonos llegan directo a la gente. Vamos a acabar con la inflación", añadió, defendiendo su propuesta y destacando el impacto directo de los bonos en la población.

Mira la programación en Red Uno Play