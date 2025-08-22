¿Qué pasará con los emprendedores? Conoce la predicción de Tutinis, el Adivinis

Jorge Tuto Quiroga se sumó a la sección de humor en El Mañanero, asumiendo el rol de adivino, como "Tutinis, el Adivinis".

Sobre el futuro de los emprendedores bolivianos si llega a la presidencia, predijo que Bolivia "se llenará" de JP Velasco (su candidato a vicepresidente), un joven emprendedor digital, tecnológico. "El más exitoso", afirmó.

"Nos ponen en el gobierno y van a haber emprendedores en toda Bolivia con capital. Los jóvenes tendrán un título de propiedad popular, de litio, del hierro, del gas, el lito será tuyo. Tienes una acción que vale 1.500 dólares, la llevas al banco, te prestas, emprendes, tienes algo que vale y Bolivia se llena de emprendedores exitosos para que JP Velasco no sea la excepción, sino uno más de muchos", agregó.

Mira la programación en Red Uno Play