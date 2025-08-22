'Tutinis, El Adivinis' revela el futuro del empleo en Bolivia

Siguiendo en su rol de Tutinis, el Adivinis, el candidato Jorge Tuto Quiroga habló sobre el futuro del empleo en Bolivia.

Así, afirmó que si llega la Gobierno del país, se cambiarán las leyes de sectores, se protegerán las inversiones y se abrirán mercados.

"750 mil empleos en cinco años para toda la gente joven tenga trabajo acá y no se vaya afuera a buscar futuro. Aquí vamos a tener trabajo y esperanza para todos los jóvenes profesionales", afirmó.

