Santistevan: “Estamos ante una guerra entre organizaciones criminales”

La creciente ola de crímenes violentos en la capital cruceña, que incluye asesinatos, secuestros y balaceras, ha sido calificada como una "guerra frontal" entre organizaciones criminales por el coronel en servicio pasivo Jorge Santistevan.

Durante una reciente entrevista en el programa de televisión "Que no me pierda", Santistevan analizó la situación y alertó sobre la capacidad de estas mafias, que han sobrepasado a la policía.

“El Gobierno reconoció que hay organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, bien organizadas y que no son emisarios. Estas mafias ahora están en una guerra por el poder, territorio y negocio. Entonces, se están enfrentando con consecuencias como las que estamos viendo”, señaló Santistevan.

Uno de los hechos más recientes y alarmantes ocurrió la noche anterior en la zona norte de Santa Cruz, donde dos hombres fueron acribillados. Según el coronel, este doble asesinato está directamente relacionado con otros casos, como el secuestro de Ariel Baeza, desaparecido desde hace casi 30 días.

“Este hecho tiene vínculos con otros asesinatos y secuestros. Es una cadena que tiene conexiones. Están usando armas sofisticadas como pistolas ametralladoras y empleando sicarios con objetivos selectivos. Esto es una guerra frontal entre narcotraficantes”, indicó.

Santistevan también destacó el armamento utilizado por los sicarios, específicamente una pistola ametralladora que dispara 500 cartuchos por minuto y que solo se consigue en el mercado negro.

Santistevan advirtió que mientras no haya una lucha frontal y decidida contra el narcotráfico, el país seguirá viendo este tipo de crímenes. Dijo que organizaciones como el Cártel del Golfo, el Clan de los Soles, el PCC y otras están en plena expansión en territorio boliviano.

“Cuando estaba Marset, todo estaba en orden. Ahora hay más de tres organizaciones disputándose el control. La policía no tiene la capacidad para enfrentar esta guerra. Han sido sobrepasados”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play