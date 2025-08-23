Abogado de Camacho: su detención preventiva ya superó plazos legales

El abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, se pronunció tras conocerse la convocatoria a una audiencia judicial para este lunes, donde se evaluará la situación jurídica de su defendido y del exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari. La audiencia responde a un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena revisar los plazos procesales en cumplimiento de la normativa vigente.

“Esta serie de sucesos que ocurrieron el día de hoy responden a una recuperación o reflote de la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, producto además de un proceso democrático electoral”, sostuvo Camacho. Aseguró que la instrucción firmada por el doctor Rómer Saucedo “nos da la pauta de que cesa la intromisión del poder político, sobre todo del Movimiento Al Socialismo, sobre las autoridades jurisdiccionales”.

Camacho destacó la importancia del control judicial sobre las detenciones preventivas: “Se está apoyando lo que debió haberse realizado o hecho hace bastante tiempo: el control sobre la detención preventiva y la situación jurídica de los tres detenidos”.

Martín Camacho remarcó que su defendido lleva más de dos años y ocho meses detenido por el caso Golpe I, y más de dos años y cuatro meses por el caso del paro de los 36 días. Subrayó que ambos procesos exceden con creces el plazo legal de seis meses que establece la normativa procesal boliviana para la detención preventiva.

“El objetivo del control de plazos es evitar que la detención preventiva se convierta en una sentencia anticipada. Cuando se prolonga injustificadamente, pasa a ser arbitraria”, explicó. En ese sentido, celebró que el TSJ haya recordado esta obligación legal, que también está respaldada por jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.

Consultado sobre la posibilidad de que Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari recuperen su libertad tras la audiencia del lunes, el abogado fue claro: “Es lo que se espera. No solo porque han vencido los plazos, sino porque ya no existe riesgo procesal que justifique la detención”.

Mira la programación en Red Uno Play