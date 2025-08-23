Doodlebug: el canguro huérfano que encontró consuelo en un osito de peluche

Una imagen se hizo viral en redes sociales y generó masivos comentarios, en la misma se observa a un pequeño canguro abrazando a su osito de peluche, dicha imagen dio vuelta el mundo por su conmovedora historia.

La imagen del pequeño canguro llamado ‘Doodlebug’ fue publicada por un consejero ambiental de Tazmania, Australia después de que su madre, quien cuida animales huérfanos y silvestres, le contó la historia que el canguro esconde.

“Mi madre me envió esto. Mostrando el valor de un buen abrazo, especialmente para un wallaby huérfano”, escribió el consejero ambiental Tim Beshara en su cuenta de Twitter.

Después de su publicación, las fotografías de ‘Doodlebug’ quien vive actualmente en Australia, fueron retuiteadas más de 3 mil 300 veces y ha recibido más de 2 mil 800 estrellas de favorito.

‘Doodlebug’, que quedó huérfano recientemente, fue adoptado por Gillian Abbott, madre de Tim, la mujer tras observarlo triste le entregó un peluche, y el pequeño canguro reaccionó muy emocionado, y lo habría adoptado como un compañero.

