“Ahora sale el sol para nuestra familia”, dijo Fátima Jordán esposa de Luis Fernando Camacho quien espera su libertad

A través de su red social de Instagram, Fátima Jordán, esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se refirió este viernes a la determinación judicial, sobre la revisión del caso de detención preventiva de su pareja, y dijo que espera pronto ver a su esposo en libertad.

“Esta es obra de Dios a un hijo que jamás vendió sus principios ni a su pueblo, un hombre que solo confió en Dios; Él es quien sabe lo que hemos pasado en cada negativa para que se venda y solo decidimos confiar en Dios y jamás bajar la cabeza, nos mantuvimos unidos en la fe de un hombre que no vio nacer ni crecer a su hijo, pero que ni eso lo pudo quebrar para negociar sus principios y decidió solo creer en Dios y en nadie más”, se lee en el post publicado por Jordán.

Así mismo, señaló que Camacho recibió chantajes y humillaciones, además de muchas complicaciones tras estar con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro.

“Ahora sale el sol para nuestra familia. Estoy segura que esta será nuestra última entrada a esa cárcel a visitar a mi esposo, porque pronto podremos estar siempre juntos como Dios nos lo prometió”, agregó Jordán.

Con esas palabras, Fátima Jordán, se refirió a la determinación asumida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien ordenó el 21 de agosto de 2025 que se revise la legalidad de las detenciones de Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Marco Antonio Pumari.

Para dicho efecto dio el plazo de 24 horas, según el abogado defensa de Camacho la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, ya superó los seis meses establecidos por la legislación boliviana.

