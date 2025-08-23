¿Qué información nueva hay sobre los dos hombres acribillados en la zona norte?

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó este viernes que los dos hombres asesinados la noche del jueves en la zona norte de la capital cruceña tenían antecedentes penales por diversos delitos, incluyendo asesinato, tráfico de sustancias controladas y estafa.

El director de la FELCC, Gustavo Astilla, señaló que uno de los fallecidos fue identificado como Leonardo Vaca diez, quien contaba con un extenso historial delictivo.

“De acuerdo a las investigaciones llevadas adelante, podemos informar que el señor Leonardo Vaca diez presenta antecedentes por distintos delitos, entre ellos asesinato y tráfico de sustancias controladas. Así mismo, este sujeto fue recluido en el penal de Palmasola el 29 de abril de 2020 y salió en libertad el 30 de junio de 2021”, detalló la autoridad.

Además, Astilla reveló que Vaca diez estaba relacionado con Erick Roberto Baeza, el hombre secuestrado el pasado 29 de julio en la avenida Ibérica, en el barrio Las Palmas, zona sur de la ciudad. "Según los informes, esta persona tenía relación con el señor Erick Baeza. Además, registra a su nombre un total de 20 vehículos motorizados", añadió.

El segundo fallecido fue identificado como Harold Méndez, quien también tenía antecedentes por delitos como estafa, violencia familiar y estelionato. “Esta persona fue recluida desde el 22 de noviembre de 2024 hasta el 24 de febrero de 2025”, informó Astilla.

Ambas víctimas fueron encontradas dentro de una vagoneta ploma de alta gama, con placa de control 6414-KFD. El vehículo coincide con las características del motorizado que utilizaba Baeza antes de su secuestro, lo que ha generado nuevas líneas de investigación en torno a este caso.

Mira la programación en Red Uno Play