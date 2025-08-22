Ministro Ríos: "La fuga de Marset provocó que otras organizaciones busquen adueñarse del narcotráfico”

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, sostuvo que el incremento de crímenes violentos en Santa Cruz, especialmente los vinculados al narcotráfico, podría estar relacionado con la fuga de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo prófugo desde 2023.

“Se considera que la fuga y el mantenerse prófugo de la justicia el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, ha generado la reducción de sus operaciones (...) Esto provoca que otras organizaciones miren con oportunidad para adueñarse del negocio del narcotráfico en esta parte del mundo”, declaró el ministro.

Según Ríos, la ausencia del cabecilla habría dejado espacios vacíos en las rutas y operaciones ilegales, generando un escenario de disputa entre organizaciones criminales locales y extranjeras.

En una conferencia de prensa, el ministro confirmó que el hecho ocurrido el 21 de agosto en Santa Cruz, donde dos personas con antecedentes penales fueron acribilladas con entre 40 y 50 disparos, está vinculado a organizaciones criminales europeas que buscan instalarse en la región.

La autoridad aseguró que el gobierno no permitirá el ingreso ni consolidación de estas organizaciones criminales en el país.

Mira la programación en Red Uno Play