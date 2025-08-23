Abogado es presentado como el presunto autor de un asesinato con arma de fuego en la Ceja de El Alto

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, presentó este viernes en conferencia de prensa al presunto autor del asesinato de un hombre con arma de fuego, suscitado en plena Ceja de El Alto.

“Los efectivos policiales han llevado adelante un trabajo prolijo, un trabajo oportuno absolutamente. Ayer en horas de la madrugada se registraba un hecho de sangre en la ciudad de El Alto, y por la noche ya se tenía resultados. Hoy lo estamos presentando porque la policía intentaba recolectar diferentes elementos que los podrán conocer”, manifestó Arraya.

Según los antecedentes del caso, la víctima que fue asesinado con impacto de bala fue identificado como Javier Mayta Vásquez de 29 años de edad, y el presunto autor material del crimen fue identificado como Ronal M.M., de 36 años de edad.

Vecinos habrían denunciado sobre la existencia de un cadáver que se encontraría con impacto de arma de fuego, tirado en la zona 12 de Octubre, por lo que la Policía arribó al lugar constatando la existencia del cuerpo sin vida.

“Se conoce que la víctima había recibido un impacto de arma de fuego a la altura del rostro, con un orificio de entrada y de salida, que es lo que generó un traumatismo encéfalo craneano que le produjo la muerte”, afirmó Arraya.

Tras un operativo e investigación de inteligencia se logró identificar a la placa del vehículo, y al propietario, logrando verificar la existencia de dos domicilios, identificando que el presunto autor del crimen es de profesión abogado.

En el primer domicilio encuentran a la esposa del sindicado, quien intenta evadir el dar información y manifiesta que el señor se podría encontrar en una segunda casa ubicada en la zona del Kenko, logrando hallar al principal sospechoso del crimen.

El sujeto se encuentra aprehendido y se realizará las investigaciones pertinentes, el Ministerio Público determinará su situación legal.

Mira la programación en Red Uno Play