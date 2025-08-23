Dictan detención preventiva para pareja acusada de secuestro en La Paz

La justicia determinó este viernes enviar con detención preventiva a la pareja implicada en el secuestro suscitado en la calle 9 de la zona Villa El Carmen de La Paz.

La pareja de esposos sindicados del secuestro tiene antecedentes policiales por narcotráfico, incumplían su detención domiciliaria, ya que fueron relacionados con la ley 1008.

Se conoció que los secuestradores hicieron cavar a los dos secuestrados una fosa con sus propias manos, para poder enterrarlos vivos, además los sometieron a torturas.

El hecho fue relatado por el varón de 29 años que fue secuestrado en Villa El Carmen, las investigaciones dieron a conocer que los agresores pretendían quitarles la vida, ya que los retenidos fueron los que los denunciaron ante la Policía, por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas.

