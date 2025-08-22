¡Macabro! Sujetos secuestrados fueron obligados a cavar una fosa para ser enterrados vivos en La Paz

El comandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo, dio este jueves detalles sobre el caso de secuestro de dos personas, una de ellas realizada en la calle 9 de la zona Villa El Carmen.

Según la autoridad policial, el hecho se encuentra relacionado con el narcotráfico, ya que los involucrados tanto secuestrados como secuestradores tenían detención domiciliaria por la Ley 1008.

Agudo, señaló que dentro del caso se conoció que los secuestradores hicieron cavar a los dos secuestrados una fosa con sus propias manos, para poder enterrarlos vivos.

“Se procedió a la aprehensión de dos personas, tanto del dueño de la furgoneta, como también de su esposa. Durante la tortura que habrían sufrido, los habrían hecho cavar una fosa, con la intención de enterrar a esas dos personas, asesinarlas, y enterrarlas”, manifestó Agudo.

El hecho fue relatado por el varón de 29 años que fue secuestrado en Villa El Carmen, las investigaciones dieron a conocer que los agresores pretendían quitarles la vida, ya que los retenidos fueron los que los denunciaron ante la Policía, por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas.

“Se trataba de un tema de venganza, ya que los mismos tenían la presunción de que él habría sido quien dio a conocer que esa pareja se dedicaba a la actividad de narcotráfico”, afirmó Agudo.

La pareja de manera inicial aseguró, que buscaban venganza porque los detenidos habían realizado toques impúdicos a su hija, hecho que fue descartado después de que se estableciera su relación con el narcotráfico.

Los secuestradores son una pareja de esposos, que tienen antecedentes por múltiples delitos, a los cuales se suma tentativa de asesinato, no se descarta investigar también a las víctimas, ya que presentan también antecedentes policiales.

Mira la programación en Red Uno Play