Video: “Era mi vida o la de él, lo golpeé en la pierna y huimos ”, duro testimonio del taxista atracado en Santa Cruz

El terrible hecho de atraco a un taxista se suscitó en la avenida Montecristo, avenida Virgen de Cotoca en Santa Cruz, el chofer afectado contó los hechos al sufrir terribles agresiones, por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros.

“Era la 01:00 de la madrugada y yo iba a recoger a mis pasajeros y estaba acompañado de mi pareja, llego, le digo por su nombre y me dice que subirá un frigobar, su amigo subiría al auto y él nos seguiría con una moto y cuando estábamos cargando el frigobar, apareció un tipo de la nada da una vuelta y se para delante del vehículo, baja y mi pasajero le pregunta a quién busca y lo pega a mi pasajero y aparecen otros dos antisociales más”, relató el taxista víctima de atraco.

El taxista indicó que al ver la violencia con la que actuaban, intentó huir con la movilidad junto a su esposa, y fue en ese momento en que los atracadores lo golpearon y amenazaron exigiendo que les entregue todo el dinero que portaba.

Su esposa habría sacado el dinero que tenían y tras entregarlo de manera inmediata los delincuentes golpearon al taxista en la cabeza y la sangre le salpicó al delincuente, este se molestó y continúo con la golpiza.

“Era mi vida o la de él, lo golpeé en la pierna y huimos a refugiarnos donde la Policía, nos alcanzó uno de ellos en la avenida Virgen de Cotoca Séptimo Anillo, y ya estaban armados con machetes y palos”, agregó.

La víctima presume de que se trata de una banda delincuencial bien organizada, ya que durante el camino también estaban dos jóvenes que tiraron piedras al vehículo y rompieron los vidrios. Pide a las autoridades capturar a los delincuentes.

Vea el video:

