Pueblo Ayoreo respalda a Branko Marinkovic y a la Alianza Libre

El senador electo por Santa Cruz, Branko Marinkovic, recibió el respaldo oficial de representantes del pueblo indígena Ayoreo. La comunidad indígena reafirmó su apoyo a la Alianza Libre, que postula a Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco como binomio presidencial, de cara a la segunda vuelta de las elecciones.

Durante el encuentro, Marinkovic se comprometió a finalizar la construcción de la sede de la comunidad ayorea, un proyecto que, según él, ha estado inconcluso por años. "Una de las primeras cosas que vamos a hacer es no hacerles promesas a medias y terminarles esta sede", afirmó Marinkovic. El senador electo aseguró que, si la Alianza Libre gana la presidencia, la sede será terminada para que la comunidad tenga un espacio adecuado para defender sus derechos.

Además de la construcción de la sede, Marinkovic prometió impulsar la titulación individual de tierras para el pueblo ayoreo. "Tenemos muy claro lo que hay que hacer con todos los pueblos indígenas y eso va a empezar por la titulación individual para todos ustedes para que tengan la posibilidad de desarrollar y salir del olvido", declaró. Con estas promesas, Marinkovic busca diferenciarse de lo que llamó un "gobierno" que, según él, ha utilizado a los pueblos indígenas sin darles las herramientas para progresar.

En un gesto de agradecimiento, un representante de la comunidad Ayorea entregó un collar a Marinkovic, quien lo recibió con un emotivo mensaje: "Lo voy a llevar siempre este collar con mucho cariño, con mucho amor".

Un líder de la comunidad expresó su firme respaldo al binomio: "Estamos firmes para apoyar a Branko y Tuto, que sea presidente en esta segunda vuelta. Como central, entregamos la casa grande y vamos a utilizarla como casa de campaña". El representante también agradeció a Marinkovic por su visita, resaltando la importancia del encuentro para el pueblo Ayoreo.

