Uno decide

Morena deja en libertad a su militancia para decidir en segunda vuelta

Copa descartó que su organización impulse un direccionamiento hacia alguna de las dos opciones en disputa, asegurando que el partido se encuentra enfocado en sus propios procesos internos.

Hans Franco

22/08/2025 10:20

La Paz

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) anunció que no emitirá una directriz institucional respecto a la segunda vuelta electoral y que serán sus militantes quienes definan, de manera libre, a cuál de los binomios apoyarán: Rodrigo Paz–Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), o Jorge «Tuto» Quiroga–Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre.

La alcaldesa de El Alto y principal referente de Morena, Eva Copa, remarcó que la línea del frente se sustenta en el respeto a la decisión individual de cada simpatizante.

“Todos los militantes y simpatizantes de Morena tienen el derecho de elegir a quién quieren apoyar, según su propuesta, simpatía o lo que sea, pero ellos son libres”, señaló la autoridad edil.

Copa descartó que su organización impulse un direccionamiento hacia alguna de las dos opciones en disputa, asegurando que el partido se encuentra enfocado en sus propios procesos internos.

“No creo en la reelección, no cambiaré mi posición. Hay una nueva generación de líderes que está en camino y hay que darles una oportunidad. Si nosotros no se las damos, ¿Quién lo hará? Morena está rumbo a sus congresos y yo estoy dedicada a mi gestión”, agregó.

 

