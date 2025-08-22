Claudia Mallon confirma que es la única senadora de Súmate por Cochabamba

La senadora electa de APB Súmate por el departamento de Cochabamba, Claudia Mallon, confirmó que es la única senadora de esta fuerza política, tras que concluyó el conteo de votos a nivel nacional. La legisladora electa dijo que su papel en la Cámara de Senadores y apoyo al Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz o Libre de Jorge Quiroga, dependerá de la propuesta económica que presenten para frenar la crisis económica que agobia al país.

“De acuerdo al conteo de súmate al 100%, nosotros somos representantes de APB Súmate en el Senado y es un compromiso desde el partido trabajar por Bolivia”, dijo Mallon a la Red Uno.

Agregó que Súmate también tiene un plan de gobierno que reactivará la economía del país, el cual lo hará conocer cuando comiencen sus funciones legislativas. Más adelante se verá a que fuerza política le dará su apoyo.

“El apoyo dependerá de la propuesta económica para frenar la crisis, eso es lo más importante, no solo para quienes vamos a ser parte de la nueva Asamblea Legislativa, sino también para la población, hay o no propuesta (…) ¿Qué le ofrecen a la ciudadanía? Endeudarnos más u ofrecer bonos que no van a poder pagar”, manifestó.

Haciendo una evaluación del trabajo de la Asamblea Legislativa saliente, dijo: “se han aplazado, no pudieron generar debate en la población, hicieron un circo de la Asamblea. Se debe recuperar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa porque la población espera respuestas”.

En la oportunidad lamentó que la población en Cochabamba haya votado en gran porcentaje por el voto nulo y teme que a futuro Evo Morales pueda generar conflictos en el país para el nuevo gobierno.

Mire el video:

