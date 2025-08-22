Video: ¡Insólito! Hombre besa a un toro bravo para evitar ser corneado

Según la descripción del video, el hecho se suscitó en medio de una corrida de toros que se desarrolló por la fiesta de San Roque 2025, específicamente en la Feria Real de la provincia de Cádiz en España.

Un evento que reúne a miles de personas en la fiesta tradicional donde se vive rituales intensos, como el Toro del Agua Ardiente, donde es tradicional que corredores hagan un show, mientras reciben el aplauso de gente que gusta de esta práctica.

Aunque en la actualidad el rechazo al mismo creció de manera significativa debido a la violencia que se ejerce contra los animales vivos.

Fue en ese momento en que con un preámbulo ingresan otros corredores para poder generar el ambiente de la corrida, al parecer por el temor de ser corneados tres varones se esconden en una muralla de cemento.

Pero el toro bravo se dirige hacia ellos para intentar cornearlos, uno de los hombres de manera ingeniosa decidió tomar la iniciativa y darle un beso al toro para que este se tranquilice y ya no reaccioné.

Según se puede observar en el video, el hombre logró su propósito y el toro decidió alejarse con calma. Las imágenes se hicieron virales y generaron miles de comentarios, muchos de ellos señalan que los animales sienten amor, por lo que se debería respetar el derecho a su vida.

Sin embargo, otros afirman que este tipo de fiestas taurinas no desaparecerán, debido a que se trata de prácticas tradicionales, que son difíciles de erradicar.

