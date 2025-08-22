Un video fue compartido en redes sociales, el mismo se hizo viral de inmediato en redes sociales y generó miles de comentarios de los internautas.

En el mismo se ve a una mujer exhibir con orgullo a su amante, con quien mantiene una relación pese a estar casado.

En las imágenes se observa el momento en que la mujer de manera sorpresiva, enfoca con su celular a su pareja, y vierte algunos comentarios, con el fin de que el vídeo llegue a ser visto por la esposa de su amante.

“Casadito, casadito, pero está conmigo. Mira bebé, dónde está tu marido”, se escucha decir a la mujer, quien muestra orgullosa a su amante.

Las imágenes que fueron publicadas por la cuenta de X -@QuePocaMadre_Mx- han superado las 400 mil visualizaciones, a tan solo 8 horas de su divulgación. El hecho se habría suscitado en la ciudad de Umán, en el estado de Yucatán, México.

La mujer relata en el video que su amante le está festejando su cumpleaños número 41, mientras que el sujeto al ser filmado intenta cubrir su rostro con una gorra.

Tras la insistencia de la mujer ambos forcejean ya que el varón le pide detener la transmisión, según la amante el varón no puede vivir sin ella y pide a su amante no esconderse.

El polémico video generó masivos comentarios, muchos de los internautas reaccionaron indignados ante la publicación.

Mira la programación en Red Uno Play