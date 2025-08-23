“Se están perdiendo vidas”: denuncian la muerte de dos pacientes por paro de salud

La crisis en el sistema de salud pública se agrava en la capital cruceña. Este viernes se confirmó el fallecimiento de dos pacientes en medio del paro indefinido que cumplen los trabajadores de salud desde hace tres días, exigiendo el pago de beneficios y sueldos.

Según denunció Lihetzer Zenteno, representante de los pacientes con cáncer, la falta de atención médica está costando vidas humanas.

“Se están perdiendo vidas. Ayer (jueves) falleció un paciente después de nueve meses de estar buscando atención. No logró iniciar el tratamiento en el oncológico y falleció”, relató entre lágrimas. "El paciente era oriundo de Yacuiba, y su esposa tuvo que regresar con él en un ataúd", añadió.

La situación se volvió aún más crítica la mañana de este viernes, cuando Zenteno fue informada de un segundo fallecimiento. “Esta mañana me desperté con la noticia de que otra paciente más falleció y es lo que las autoridades no están viendo”, dijo, visiblemente afectada.

Zenteno calificó el momento como desesperante y acusó a las autoridades de indiferencia.

“Es una impotencia y rabia, porque estamos tocando puertas, buscando que se detenga esta masacre, pero nadie nos escucha. Ni el Gobierno ni el sindicato de salud, que conoce perfectamente la realidad de estos pacientes. Ellos (los trabajadores en paro) van a recuperar sus sueldos, pero estos pacientes no van a revivir. Ese dolor no tiene consuelo”, lamentó.

