Yesenia Peredo, de Red Uno, representará a Bolivia en evento de Periodismo en China

La periodista boliviana Yesenia Peredo, de la red televisiva Red Uno, fue la única profesional del país seleccionada para recibir una beca de especialización en China, dentro del programa China International Press Communication Center (CIPCC), que reúne a comunicadores de América Latina, el Caribe, Europa, Asia y África.

La beca forma parte de los esfuerzos de diplomacia cultural de China con distintos países. Según Peredo, fue su medio de comunicación el que la postuló y, tras el proceso de selección, resultó ser la única boliviana elegida.

“Estoy yendo a un país que está más de 50 años adelantado y sé que aprenderé muchísimo. Mi objetivo es traer a Bolivia todo lo aprendido y aplicarlo, comenzar a hacer cosas nuevas en la televisión”, señaló.

La periodista reconoció que el choque cultural será uno de los grandes desafíos que enfrentará durante su estancia.

El programa del CIPCC contempla la cobertura de eventos internacionales de alto nivel, con presencia de mandatarios y líderes de distintos países.

“El desafío es demostrar que en Bolivia hay un nivel alto de periodismo y mi objetivo es destacar entre periodistas que tienen más de 20 años de experiencia en esta carrera”, aseguró.

