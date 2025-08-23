¡Atención! TED La Paz atenderá trámites de certificados de impedimento este fin de semana

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz informó este viernes que atenderá a la ciudadanía durante el fin de semana, para la recepción de solicitudes de certificados de impedimento de sufragio.

La atención se realizará el sábado 23 y domingo 24 de agosto, en el horario de 08:30 a 12:30, en las oficinas ubicadas en la Av. 20 de Octubre N.º 2001, esquina Juan José Pérez, zona Sopocachi de La Paz.

“El Tribunal Electoral Departamental de La Paz comunica a la ciudadanía en general que atenderá las solicitudes de certificados de impedimento o exención de sufragio los días sábado 23 y domingo 24 de agosto, de 08:30 a 12:30, en sus oficinas de Sopocachi”, señala el comunicado oficial.

El TED recordó que el certificado de impedimento de sufragio es un documento que permite a los ciudadanos que no votaron justificar su ausencia y evitar sanciones administrativas.

