¿En qué departamento finalizó el horario de invierno escolar?

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba confirmó que este viernes concluye oficialmente el horario de invierno en todas las unidades educativas del departamento. A partir del lunes, los estudiantes deberán ingresar a clases en el horario habitual.

“Queremos informar a la población en general, a los maestros, a los estudiantes que a partir del día lunes vamos a retornar al horario habitual de clases, toda vez que hoy viernes culmina el tiempo donde estaban nuestros estudiantes ingresando con el horario de invierno”, explicó el director de la DDE, Edgar Veizaga.

La decisión se tomó tras la mejora de las condiciones climáticas en la región. En ese marco, la autoridad educativa pidió a los padres de familia prever los cambios: “Vamos a pedir a los padres que puedan levantarse ahora un poco más temprano para preparar o alistar a los estudiantes y que ellos puedan ir a las unidades educativas de forma puntual”.

Con el retorno al horario regular, miles de estudiantes volverán a sus rutinas escolares tradicionales después de más de dos meses de ingreso diferido por las bajas temperaturas.

Mira la programación en Red Uno Play