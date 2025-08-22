VIDEO: ¡La tumbó! Ignoró la orden de alejamiento y la agarró a golpes

Un nuevo caso de violencia de género sacude a Brasil. Una joven fue brutalmente agredida por su expareja, a pesar de que el hombre tenía vigente una medida de alejamiento en su contra.

El ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba junto a una amiga, al lado de un vehículo, mientras se pintaba los labios. De manera sorpresiva, el agresor apareció y, de una patada, la derribó al suelo. Sin darle tiempo a reaccionar, comenzó a golpearla salvajemente mientras permanecía tendida.

Aturdida, la mujer logró ponerse de pie e intentó escapar. Desesperada, ingresó al vehículo de su amiga para resguardarse, pero su exnovio abrió la puerta del automóvil y continuó atacándola con patadas.

En un breve descuido del agresor, la víctima consiguió cerrar la puerta del motorizado y asegurar el vehículo. Enfurecido, el hombre lanzó amenazas contra los ocupantes del carro antes de retirarse hacia su propio vehículo.

La brutal agresión genera indignación y reabre el debate sobre la eficacia de las medidas de protección en casos de violencia machista en Brasil, donde cada año cientos de mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas, pese a tener denuncias previas y restricciones judiciales.

Imágenes sensibles:

