La muerte de Raphaël Graven, de 46 años, conocido en internet como “Jean Pormanove” o “JP”, y transmitida en directo durante varios días en la plataforma Kick, sigue generando conmoción en Francia. Aunque inicialmente se sospechó de maltrato por parte de otros creadores de contenido, la autopsia realizada este jueves reveló que la causa de su muerte no estuvo relacionada con la intervención de terceros.

Graven fue objeto de abusos y humillaciones por parte de los influencers “NarutoVie” (Owen Cenazandotti, 26) y “Safine” (Safine Hamadi, 23) durante 289 horas de transmisión en vivo, según denuncias y material audiovisual difundido por internautas. En las últimas imágenes, Graven aparecía tendido bajo una sábana, mientras uno de los agresores le lanzaba una botella de plástico antes de apagar la cámara al notar que no reaccionaba.

Revelan autopsia del influencer Raphaël Graven que devela la causa de su deceso. Foto: Instagram @jeanpormanove

Sin embargo, el fiscal de Niza, Damien Martinelli, informó que la autopsia descartó cualquier traumatismo interno o externo, así como quemaduras. Solo se detectaron algunos hematomas y lesiones cicatrizadas. “Los expertos médicos consideran que la muerte de Graven no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”, señaló Martinelli. Según el informe preliminar, las causas probables de la muerte podrían ser médicas y/o toxicológicas.

Las autoridades investigan ahora si Graven padecía problemas cardíacos y confirmaron que recibía tratamiento médico para la glándula tiroides. Paralelamente, se continúa con la incautación de pruebas, interrogatorios a testigos y el análisis del material de video relacionado con el caso.

Kick anunció la expulsión temporal de los co-streamers implicados y anunció una revisión completa de su contenido en Francia. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de las plataformas de streaming y la explotación de personas vulnerables con fines de notoriedad y lucro.

Mira la programación en Red Uno Play