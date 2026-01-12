TEMAS DE HOY:
Horror en Venezuela: sobrino mata y decapita a su tío con un machete

De acuerdo con el reporte policial preliminar, el suceso se registró en una vivienda de la zona, cuando por causas que aún se investigan se produjo una agresión entre ambos familiares.

Charles Muñoz Flores

12/01/2026 12:03

Hombre muere decapitado tras ataque con machete en Escuque, estado Trujillo. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Venezuela

Un hecho de extrema violencia se registró este fin de semana a los habitantes del municipio Escuque, Venezuela, luego de que un joven atacara brutalmente a su tío con un machete, causándole la muerte tras decapitarlo.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, el suceso se registró el pasado sábado en una vivienda de la zona, cuando por causas que aún se investigan se produjo una agresión entre ambos familiares.

En medio del ataque, el joven habría arremetido contra su tío con un arma blanca tipo machete, provocándole heridas de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento inmediato.

Funcionarios de los cuerpos de seguridad acudieron al lugar tras recibir la denuncia de vecinos, encontrando la escena del crimen y procediendo a la detención del presunto responsable. El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público, que inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades no descartan que el hecho haya estado motivado por conflictos personales o por un posible brote psicótico del agresor, aunque estas hipótesis aún deben ser confirmadas mediante las investigaciones y evaluaciones correspondientes.

